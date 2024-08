16 Jahre alt Spielt schon drei Instrumente: Mia Lohscheller aus Konz wird mit Musikpreis ausgezeichnet

Für Mia Lohscheller steht ein neuer Lebensabschnitt an – sie wechselt für das neue Schuljahr auf das Landesmusikgymnasium in Montabaur. Ein großer Schritt, da Montabaur fast zwei Stunden Autofahrt von ihrer Heimatstadt Konz entfernt liegt. Aber Nervosität sucht man bei Mia vergeblich. Im Gegenteil: „Ich freue mich riesig auf die neue Schule. Endlich wird mein Alltag auf das ausgerichtet sein, was mir am meisten Spaß macht: Musik.“