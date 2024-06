Jubiläum Als Musik und Uniform noch zusammengehörten – Musikverein Greimerath wird 100 Jahre alt

Das älteste Bild, das der Vorsitzende Berthold Olmscheid vom Greimerather Musikverein auftreiben kann, stammt von 1932. Damals war der Verein acht Jahre alt. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt ausschließlich Männer in hellen Hosen und Hemden, mit Anzugsjacke und einer Mütze auf dem Kopf. 1969 tragen die Mitglieder des Vereins auf dem Foto vom Stifzungsfest Bestehen eine komplett dunkle Uniform, ebenfalls mit Mütze. In den Jahren danach tut sich was.