Musik : Bewegendes Jahr für den Musikverein Kell: eine große Auszeichnung, ein Jubiläum und eine eigene Komposition dafür

Dieses Foto mit der Pro-Musica-Plakette war erst möglich, als alle Musiker vollständig geimpft waren. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See Die Leistungen des Musikvereins Concordia Kell sind von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier mit der Pro- Musica- Plakette gewürdigt worden. Wie sich das in Coronazeiten auf die künftige Arbeit der Musiker auswirkt, erzählen drei Stammspieler.

Sie ist aus Bronze, richtig schwer und fast so groß wie eine Langspielplatte: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat dem Musikverein Concordia Kell die Pro-Musica-Plakette verliehen. Dafür muss ein Verein nicht nur 100 Jahre am Stück bestehen, sondern sich über den normalen Proben- und Konzertbetrieb hinaus Verdienste erwerben. „Das Jubiläum bezieht sich auf die Gründung des Musikvereins Triumph im Jahre 1920“, sagt der Chronist Walter Rausch. Ein Jahr später gründete sich der Musikverein Cäcilia, der sich der Kirchenmusik verschrieben hat. Beide vereinigten sich dann 1950 zum Concordia.

Musiker-Urgestein Jürgen Kramkowski sagt voller Stolz über die Auszeichnung: „Nicht jeder Verein bekommt diese Plakette. Da muss man sich mit umfangreichem Material bewerben.“ Und er zeigt dem TV die Bewerbungsmappe, auch mit vielen Berichten über die Konzerte, Fahrten und Benefiz-Erfolge.

Info Beginn der Bronzezeit Nach 100 Jahren des Bestehens ist für den Musikverein Concordia die Zeit mit der bronzenen Zukunft angebrochen. Die Verleihung der Pro- Musica- Plakette wird als weitere Motivation für die derzeit 40 aktiven Musiker und die Werbung von Nachwuchs gesehen, denn eine Verjüngung ist dringend geboten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins:

Die besonderen Leistungen sind nicht nur musikalischer Natur. Die Concordia ist reisefreudig und hat sich Verdienste in der Völkerverständigung erworben, bis hin zu einer Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. im April 1986. Erlöse aus vielen Konzerten fließen in wohltätige Projekte, so nach einem Platzkonzert im Sommer, das 670 Euro für eine Schule im Ahrtal einspielte

Was den Verein plagt, ist Corona: „Proben, Vorstandssitzungen, Konzerte und das Fest zum 100-jährigen Bestehen mussten ausfallen“, beklagt Markus Lehnen, Ortsbürgermeister und Posaunist im Orchester. Dabei war für das Jubelfest eigens eine Komposition des Dirigenten Emil Sirakov einstudiert worden, die uraufgeführt werden sollte.

„Sehnsucht in die Zukunft“ heißt das Werk, was genau die Befindlichkeit beschreibt, in der sich der Musikverein befindet. Fiel auch die Uraufführung zunächst ins Wasser, heißt es trotzig: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Das Fest wird gefeiert. Wie und wann, steht halt noch nicht fest“, sagt Walter Rausch entschlossen.