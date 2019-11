Konzert : Musik für jedermann vom Musikverein Kirf

Foto: Musikverein Kirf

Saarburg (red) Passend zum Auftakt des Advents und der besinnlichen Zeit präsentiert der Musikverein Kirf in seinem Jahreskonzert am Samstag, 30. November, um 20 Uhr in der Stadthalle in Saarburg ein buntes Programm für jeden Geschmack.

