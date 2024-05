Frühmorgens blasen die Trompeten Mai-Spielen in Ayl: Was sich der Musikverein Lyra zum 120. Jubiläum ausgedacht hat

Blasmusik an einem frühen Morgen, einem Feiertag, dem 1. Mai. Da reibt sich mancher Nachtschwärmer die vom Tanz in den Mai noch müden Augen, wenn zum Sonnenaufgang, pünktlich um sechs Uhr, das diesmal 40-köpfige Orchester des Musikvereins Lyra Ayl hoch über den Dächern des Dorfes loslegt wie die Feuerwehr. Auch die beiden Feuerwehrleute, die die ganze Nacht lang den frisch aufgestellten Maibaum am Dorfplatz vor Vandalen aus den Nachbardörfern beschützt hatten, sind plötzlich hellwach.