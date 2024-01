Leicht verspätet, aber gut gelaunt 120 Jahre Musikverein Moselland! Wie die Musiker sich im Nitteler Dorf- und Kulturleben verankern

Vom Schlager „Das ist die Berliner Luft“ über Glenn Millers Big-Band-Sound und die Beatles hin zu originellen Rockmusik-Arrangements – beispielsweise Bohemian Rhapsody von Queen – und einem Medley aus dem Musical Starlight Express: Der Musikverein Moselland Nittel hat die rund 150 Konzertbesucher bei seinem Jubiläumskonzert mit einem bunten Programm begeistert. Das Publikum nahm die Aufforderungen des Dirigenten Wolfgang Grün zum Mitsingen gerne an. Bei „An der Mosel, an der Ruwer, an der Saar“ oder dem „Na na na na – na na na na“ von Hey Jude gab es dann kein Halten mehr.