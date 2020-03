Nach Spezialeinsatz in Tawern : Mutmaßlicher Brandstifter ist jetzt in Untersuchungshaft

Tawern/Trier Der Mann, den am Mittwochmorgen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Tawern in Gewahrsam genommen hat, muss ins Gefängnis – zumindest bis ihm der Prozess gemacht wird.

Der 39-jährige Mann, der am Mittwochmorgen wegen des Verdachts der Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Konz festgenommen wurde, ist heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt worden. Der Richter ordnete laut Polizei Untersuchungshaft an. Der 39-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, heißt es.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 9. Februar einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Konz-Karthaus gelegt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Polizei auf die Spur des 39-Jährigen geführt.

Der Mann war am Mittwoch bei einem aufsehenerregenden Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei in Tawern festgenommen worden. Zunächst wurde auch die Lebensgefährtin des Mannes in Polizeigewahrsam genommen. Im Gegensatz zu dem 39-Jährigen durfte diese aber die Haft verlassen.