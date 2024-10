Langwierige Ermittlungen Mysterium um Leichenteile in Temmels: Wer ist der zweite Tatverdächtige?

Der Oktober-Nebel liegt über weiten Teilen des Moseltals. Der Herbst ist da, es wird ungemütlicher. Vor zwei Jahren ist das Wetter ähnlich, als ein Spaziergänger Leichenteile bei Temmels findet. Sie sind Überreste eines grausigen Verbrechens, das sich anderthalb Monate zuvor im luxemburgischen Diekirch ereignet hat. Das Opfer, die damals in Luxemburg lebende 40-jährige Portugiesin Diana S., wurde zerstückelt. Die Leichenteile haben die Täter teils im französischen Grenzort Mont-Saint-Martin und teils in Temmels an der Obermosel verteilt. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Detailinfos liefern nicht die Behörden, sondern nur ein portugiesischer Journalist.