Konzert : Mystische Harfenklänge in Züsch

Züsch Sabine Hornung, gibt am 3. August um 18.30 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Antonious in Züsch. Die Archäologin und Professorin an der Universität des Saarlandes webt mystisch filigrane Klänge zu einem Netz beschwörender Melodien, die das Publikum unweigerlich in ihren Bann ziehen.

