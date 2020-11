Kostenpflichtiger Inhalt: Nach 13 Infektionen : Corona-Lage im Altenzentrum in Hermeskeil entspannt sich

Schwierige Situation vorerst übestanden: Bei sieben Mitarbeitern und sechs Bewohnern des Hochwald-Altenzentrums St. Klara in Hermeskeil war Sars-Cov-2 festgestellt worden. Inzwischen ist die Quarantäne des betroffenen Wohnbereichs allerdings wieder aufgehoben, die betroffenen Mitarbeiter sind weitgehend wieder diensttauglich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hermeskeil Bislang gab es 13 Ansteckungen mit dem Sars-Cov-2-Virus im Hochwald-Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil. Laut Pflegedienstleiterin hat sich die Lage dort aber inzwischen deutlich entspannt. In der Einrichtung gebe es derzeit keine akuten Coronafälle mehr, wenige Mitarbeiter seien noch in Quarantäne.