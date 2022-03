Stadtentwicklung : Nach Abriss: Restaurant, Fitnessstudio und Ärzte interessiert an Neubauprojekt in Konz

Konz Die Konzer Innenstadt könnte um eine modernes Geschäfts- und Wohnhaus reicher werden. Die Inhaber haben ein Konzept für die im Januar leer gewordene Fläche in der Lessingstraße vorgestellt. Das neue Gebäude könnte in einem Punkt mit einem anderen wichtigen Vorhaben konkurrieren.

Der Abriss eines lange leer stehenden Gebäudes der Rütz GmbH in der Lessingstraße 4 kam im Januar recht überraschend für viele Konzer. Doch jetzt, nachdem das Gelände gegenüber des Ärztehauses am Koksijder Platz und des Kaufland-Parkhauses leer ist, hat die Konz dort großes Entwicklungspotenzial. Und die Inhaberfamilie will es selbst nutzen. Das hat Celina Lorscheider, geborene Rütz, Prokuristin der Rütz GmbH, in der jüngsten Bauausschusssitzung klargemacht. Und die Stadt Konz könnte davon profitieren, denn die Eigentümer Familie will eine größere Wohn- und Gewerbeimmobilie schaffen und machen den Politikern und der Stadt sogar ein verlockendes Angebot.

Lorscheider sagt: „Wir wollen natürlich öffentliche Räume schaffen, um die Menschen auch von außerhalb der Stadt nach Konz zu ziehen.“ Ihr, ihrem Bruder Christopher Rütz, Geschäftsführer der Rütz GmbH, sowie ihrem Mann Jens Lorscheider, die zusammen hinter dem Projekt stünden, sei bewusst, dass der Standort sehr zentral und prägnant fürs Innenstadtbild sei. „Dadurch, dass wir unser Leben lang mit dem Standort verwurzelt sind, ist es uns wichtig, das Stadtbild an der Stelle mitzugestalten, und wir würden das langfristig auch verwalten und vermieten wollen“, sagt Lorscheider.

Das Konzept sieht den Bau eines vierstöckigen Gebäudes an der Stelle vor. Die ersten drei Ebenen – Erdgeschoss sowie erster und zweiter Stock – sollen Vollgeschosse mit Grundflächen von jeweils etwa 1000 Quadratmetern werden. Der dritte und vierte Stock sind als Staffelgeschosse mit 600 und 400 Quadratmetern Fläche geplant. Sie sollen jeweils einen Terrassenumlauf bekommen. Weil durch das Gebäude ein Großteil der Gesamtgrundstücksfläche belegt wäre, ist laut den Eigentümern der Bau einer Tiefgarage mit 60 bis 70 Stellplätzen geplant.

Zur geplanten Nutzung des Gebäudes äußert sich Celina Lorscheider ebenfalls zu diesem frühen Projektstadium. Fürs Erdgeschoss gebe es schon eine konkrete Anfrage eines Gastronomiebetriebs. Sie könne sich ein Restaurant mit Außenbereich gut vorstellen, sagt sie. „Wir haben auch eine konkrete Anfrage von einer Drogeriekette. Da wissen wir aber noch nicht genau, wohin die Reise geht.“

Ein Punkt, der die Stadtpolitik vor die Qual der Wahl stellt, ist Lorscheiders Vorschlag, im ersten Stock die Konzer Stadtbibliothek anzusiedeln. Für diese wichtige Einrichtung werden zurzeit neue Flächen gesucht. Der bisherige Standort im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Zettelmeyer in der Konstantinstraße 50 muss in absehbarer Zeit wegen Baufälligkeit geräumt werden. Eine Sanierung ist zu teuer, ein Ersatzstandort wird gesucht. Die geplante Rütz-Immobilie könnte nun zu einer dritten Alternative werden. Bisher standen der Neubau einer städtischen Immobilie neben dem Rathaus sowie die Anmietung von Räumen im Obergeschoss des Gebäudes im Raum, das anstelle des Rewe-Markts an der Michael Scherer-Straße gebaut werden soll. Dort könnte ein Penny-Markt und eine Drogerie mit freien Flächen im ersten Stock entstehen.

Lorscheider wirbt für ihr Projekt: „Die gute Erreichbarkeit spricht dafür, dass die Bibliothek dort angesiedelt werden könnte. Wir wären froh, wenn wir eine solche Einrichtung unterbringen könnten.“

Für das zweite Obergeschoss habe sie schon Anfragen von mehreren Ärzten für Praxisräume, führt sie weiter aus. In Kombination mit dem bestehenden Ärztezentrum an der blauen Säule könne so ein zentraler Ort für Arztangelegenheiten in Konz entstehen. Doch auch für diesen Gebäudeteil gibt es schon eine Alternative: „Auch eine Fitnessstudiokette hat schon angefragt.“

In die beiden Staffelgeschosse könnten dann laut den Planern moderne, hochwertige Wohnungen kommen. „Wir orientieren uns baulich bei der Höhe an dem Ärztehaus, dem höchsten Gebäude in dem Bereich“, sagt die Planerin, die selbst Architektur studiert hat. „Der Eingang auf den Saar-Mosel-Platz würde dadurch schön eingegrenzt.“

Einem Vorschlag, an der Stelle vielleicht ein Hotel anzusiedeln, sei sie ebenfalls nachgegangen, sagt Lorscheider. „Da fanden wir auch, dass das eine gute Idee ist.“ Aber: „Wir haben mit mehreren großen Ketten gesprochen. Da stieß der Standort nicht auf Interesse.“