Polizei ermittelt Nach Anschlagsdrohung in Konz — Suche nach Urheber der Mail läuft

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen eine E-Mail an die Realschule plus in Konz geschickt, in der er gedroht hat, am späten Vormittag dieses Tages einen Anschlag auf die Schule verüben zu wollen. Die Polizei fand schnell danach heraus, dass es sich um einen Fake handelte. Sie blieb aber vor Ort, um den Zeitpunkt des angeblichen Anschlags abzuwarten (Zum Glück passierte nichts. Der Schulbetrieb lief weiter).