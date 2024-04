Kind verletzt Amt geht nach Beißattacke gegen Hundehalter in Konz vor

Ein elfjähriges Mädchen spaziert am Mittwoch, 27. März, vormittags gegen 11 Uhr durch die Wiltinger Straße in Konz. Während der Osterferien hat das Kind Zeit dazu. Doch dann taucht plötzlich ein frei laufender Schäferhund auf. Er beißt das Kind in den linken Arm. Baustellenarbeiter beobachten die Situation. Sie schaffen es laut Pressemitteilung der Polizei, das Tier zu vertreiben. So hätten sie Schlimmeres verhindert, betont die Polizeiinspektion Saarburg.