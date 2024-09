Training für Zusteller in Hermeskeil Damit Hunde nicht zubeißen: Diese Tipps helfen nicht nur Postboten (Video/Fotos)

Navabi fixiert das Beißkissen in der Hand von Eva Kries. Kaum macht die Leiterin des Post-Stützpunkts in Hermeskeil eine ruckartige Bewegung, schon schnappt die Hündin zu. Nur in das gepolsterte Übungsgerät, nicht in den Arm. Im Arbeitsalltag können solche Angriffe für Postboten allerdings ganz anders ausgehen.