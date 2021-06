Blaulicht : Fünfstelliger Schaden bei Brand mit Todesopfer in Kanzem

Foto: TV/Wilfried Hoffmann 12 Bilder Wohnhausbrand in Kanzem: Ein Mensch stirbt

Kanzem Die Polizei geht nach dem Brand in Kanzem, bei dem am Dienstagmorgen ein 72-jähriger Mann gestorben ist, davon aus, dass an dem Haus ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden ist.

Während die Ermittler die Schadenhöhe nun benennen können, gibt es laut Polizeisprecher Karl-Peter Jochem weder zur Brand- noch zur Todesursache neue Erkenntnisse. „Die Obduktion wird in den nächsten Tagen erfolgen“, kündigt er an.