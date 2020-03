Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittenes Bauvorhaben : Nach Bürgerprotest: Hermeskeiler Stadtrat fordert anderen Standort für geplanten Funkturm

Kein Handyempfang: Außerhalb von Hermeskeil gibt es Funklöcher. Ein neuer Mobilfunkmast soll das Problem lösen. Unklar ist, wo er gebaut wird. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hermeskeil Der Protest von 130 Bürgern aus Hermeskeil-Abtei gegen einen geplanten Mobilfunkmast hat offenbar Erfolg. Der Stadtrat bittet die Telekom, nach alternativen Standorten für die 40-Meter-Anlage zu suchen, die lückenlosen Handyempfang sichern soll.

Wer im Umfeld des Hermeskeiler Stadtteils Abtei sein Handy benutzen will, der hat oft Pech. Denn das Versorgungsnetz hat Lücken. Die will die Deutsche Telekom als Mobilfunkanbieterin bald schließen. Deshalb plant sie den Bau eines etwa 40 Meter hohen Funkturms am ehemaligen Festplatz in Abtei und hat dazu eine Bauvoranfrage gestellt. Der Hermeskeiler Stadtrat hat jedoch entschieden, dass er mit diesem Standort nicht einverstanden ist.

Im Bauausschuss Mitte Februar war das Thema erstmals öffentlich diskutiert worden. Ratsmitglieder aus der CDU-Fraktion äußerten Kritik, weil der Funkturm ihrer Meinung nach zu nah am Wohngebiet und an der Kirche gebaut werden solle. Frank Salm (CDU) und Volker Janka, beide aus Abtei, sammelten in den Tagen nach der Sitzung 130 Unterschriften von Bewohnern Abteis, die sich gegen den Funkturm am ehemaligen Festplatz wehren. Diese Liste übergaben sie dem Stadtvorstand.

Im Rat war ein Vertreter der Deutschen Funkturm GmbH aus Frankfurt zu Gast, der im Auftrag der Telekom nach geeigneten Standorten für den etwa 40 Meter hohen Stahlgittermast gesucht hatte. Bevor er sein Vorgehen erläuterte, nahm René Treitz, erster Beigeordneter der Stadt, zu zwei offenen Fragen aus der Ausschusssitzung Stellung. Dabei ging es um eine Zusage zur Vermietung des von der Telekom anvisierten Grundstücks, die der damalige Stadtbürgermeister Mathias Queck (CDU) im Mai 2019 gemacht hatte. Die Verwaltung habe erneut geprüft, ob der Stadtchef dazu die Befugnis hatte, sagte Treitz. Ergebnis: Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Hermeskeil durfte er Miet- und Pachtverträge bis zu einem bestimmten Wert abschließen, der in diesem Fall unterschritten worden wäre. „Es war rechtens, ob es richtig war, ist eine andere Frage“, sagte Treitz. Die Frage von Frank Salm, ob damit denn ein rechtsgültiger Vertrag zustande gekommen sei, verneinte Treitz.

An diesem Stelle bei Hermeskeil-Abtei möchte die Telekom gern einen Mobilfunkmast bauen. Der Stadtrat ist mit dem Standort nicht einverstanden. Foto: TV/Schramm, Johannes

Zur Frage nach möglichen anderen Standorten für den Funkturm habe die Stadt Norbert Maas von der Funkturm GmbH eingeladen, erklärte der erste Beigeordnete. Maas sagte, er habe zunächst Kontakt zur Stadt aufgenommen. Er habe mehrere Alternativen für den Turm im Umfeld des Gewerbegebiets Römerstraße geprüft, einige seien wegen der Absage der Flächen-Eigentümer nicht realisierbar gewesen. Der Telekom habe er neben dem früheren Festplatz in Abtei noch eine zweite Fläche in privater Hand gemeldet. Aus welchen Gründen sich die Telekom für den Festplatz-Standort entschieden habe, könne er nicht sagen. Aber die Stadt habe die Auswahl damals begrüßt. „Sollte es nun Bedenken geben, würde ich Sie bitten, diese in einer schriftlichen Stellungnahme an die Telefom zu begründen“, sagte Maas.

Stefan Ding (CDU) erklärte daraufhin: „Wenn ich Mobilfunk haben möchte, muss ich auch irgendwo einen Mast hinstellen.“ Der Stadtrat wolle eine gute Netzabdeckung für Abtei und die Gewerbegebiete, dafür müsse man notwendige Einschränkungen hinnehmen. Die entscheidende Frage sei aber, ob die Einschränkung durch den gewählten Standort wirklich notwendig sei oder ob es nicht eine Alternative mit weniger Beeinträchtigungen für die Abteier gebe. Roland Eiden (CDU) erklärte, dass es offensichtlich Alternativen gebe. Diese seien in der Erschließung womöglich etwas teurer. Den Platz in Abtei lehne er ab: „Einen solchen Giganten neben die Kirche zu setzen, ist eine Zumutung.“

Eine Kommune, die zustimme, sei sicherlich ein „einfacherer Partner“ für die Telekom, vermutete René Treitz. Das als Alternative genannte Privatgelände liege zudem etwas tiefer, was technische Nachteile bedeute. Aus den Reihen der CDU kam die Frage, ob ein Bereich zwischen B 407 und B 327 nicht geeignet sei. Laut Treitz ist dort der Landesbetrieb Mobilität Eigentümer und lehnt eine Bebauung ab. Sigurd Hein (SPD) schlug ein Schreiben an die Telekom vor mit der Bitte, noch einmal mögliche Alternativen zu prüfen. Bei einer Enthaltung stimmte der Rat dafür, das Einvernehmen zur Bauvoranfrage erteilte er nicht. Stefan Ding bat darum, die Bürger in Abtei am weiteren Prozess zu beteiligen.

Volker Janka, einer der Initiatoren der Unterschriften-Sammlung, begrüßte den Ratsbeschluss: „Wir sind nicht strikt gegen einen solchen Turm, wollen ihn aber nicht an diesem Standort.“