Sicherheit : Nach Busunfall – Eltern fordern Anschnallpflicht für Schülertransport

Trier/Mandern Nach dem Busunfall im Hochwald fordert der Landeselternbeirat eine Anschnallpflicht für Schüler in öffentlichen Bussen. Bei dem Unfall kam ein Bus von der Fahrbahn ab, mehrere Schüler wurden dabei leicht verletzt.

Er fordert schon seit langem eine Anschnallpflicht in Bussen, „wie das für jeden Autofahrer gilt“. Es sei nicht der erste Unfall eines Schulbusses. „Es gab ja deren schon leider zu viele“, sagte Schladweiler volksfreund.de. „Wir können den Wert unserer Kinder für die politisch verantwortlichen Personen in deren Handlungen leider nicht erkennen, was sich auch in der chaotischen Schulbussituation in unserer Region und vielen anderen Regionen zeigt.“