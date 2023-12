Neue Mitglieder Nach Dauerzoff der vergangenen Jahre: So läuft die Zusammenarbeit im Lampadener Ortsgemeinderat

Die kommunalpolitische Arbeit in Lampaden war in den vergangenen Jahren von Querelen mit dem Ortsbürgermeister Martin Marx geprägt. Immer wieder waren des Bürgermeisters eigenmächtige Entscheidungen, mangelnde Information darüber und Auseinandersetzungen mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg Anlass für Ärger und Frustration im Rat und in der Bevölkerung. Im November 2022 waren deshalb sieben Ratsmitglieder zurückgetreten, was zu Neuwahlen im Februar 2023 geführt hatte.