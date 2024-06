Nach dem Hochwasser Wann das Freibad in Saarburg voraussichtlich wieder öffnet

Es war nicht nur Glück, dass die Saarburger Innenstadt dem Hochwasser am Pfingstwochenende entging. Dahinter steckte auch eine ganze Menge Arbeit. Im Vorfeld war ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet und umgesetzt worden. Als die Pegel freitagabends anstiegen, wurden Sandsäcke befüllt und an den kritischen Stellen aufgeschichtet. 50.000 waren es in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.