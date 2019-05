Kommunalpolitik : Nach ein paar Minuten war Schluss

KIRF Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg, informiert Kirfer über Kita-Situation.

Josef Krug ist sauer: „Jeder weiß doch, dass ich als Ortsbürgermeister aufhöre und dann kommt die FWG jetzt mit solch einem Thema.“ Mehr will der scheidende Ortschef von Kirf zu der Sitzung, in der es um eine mögliche Umstrukturierung der Kindertagesstätte geht, nicht sagen. Den Antrag, dieses Thema zu behandeln, hatte der FWG-Fraktionsvorsitzende Reinhold Anton, eingebracht. „Jetzt nicht darüber zu sprechen, ist nicht in unserem Sinne“, sagt dieser. Er befürchtet, dass nach dem Neubau einer Kita in Merzkirchen, die Kirfer Kinder dort betreut werden und nicht wie gewohnt in Freudenburg. Auch bei der Grundschule könne es einen Wechsel nach Wincheringen geben. Dabei gingen die Kirfer Kinder seit 50 Jahren nach Freudenburg.