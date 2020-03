Kostenpflichtiger Inhalt: Nach kurzer, aber hitziger Debatte im Stadtrat : Noch viele offene Fragen zu Bauprojekt am Hermeskeiler Kloster

Wird im Garten des Franziskanerinnen-Klosters in Hermeskeil ein Seniorenzentrum mit 96 Betten gebaut? Eine Stadtratssitzung brachte am Dienstag keine neuen Erkenntnisse. Noch diesen Monat soll es eine Infoversammlung zu dem Projekt geben. Foto: Christa Weber

Hermeskeil In einem sensiblen Areal am Hermeskeiler Kloster könnten bald Senioren wohnen. Nachbarn und Ratsmitglieder kritisieren die Größe des geplanten Neubaus und fürchten Parkchaos. Um Lösungen wird noch gerungen. Fortsetzung: am 30. März.

Aktueller Sachstand zum Projekt Seniorenwohnpark im Klostergarten – so war am Dienstagabend der Tagesordnungspunkt im Hermeskeiler Stadtrat überschrieben. Im Zuhörerraum saßen etwa 20 Bürger, die sich über die Planung für den Neubau im Garten des ehemaligen Franziskanerklosters informieren wollten.

Vor zwei Jahren war das Projekt privater Investoren erstmals vorgestellt worden. Der Stadtrat hatte grundsätzlich zugestimmt. Bei einer weiteren Präsentation im Februar 2019 hagelte es jedoch Kritik. Anwohner des angrenzenden Wohngebiets fürchteten Schattenwurf und Parkchaos in ihrem Viertel. Ratsmitglieder kritisierten, dass Gebäude sei zu groß für das Umfeld. Von der erneuten Vorstellung im Rat am Dienstag erhofften sich wohl viele Anwesende neue Details – und wurden enttäuscht.

Rainer Koppers, Vertreter der Investorengruppe aus dem Saarland, zeigte den Entwurf des Projekts (siehe Grafik), wie er 2019 bereits vorgestellt worden war. Geplant ist ein Seniorenwohnpark mit ergänzenden Pflegeangeboten. Der Neubau soll drei Geschosse haben und die Form eines umgedrehten „V“. Vorgesehen sind maximal 96 Betten, eine Küche, ein Bistro, Räume für Personal und Verwaltung und ein behüteter Bereich für Demenzkranke mit einem „Garten der Sinne“. Eine Anliegerstraße soll als Hauptzufahrt dienen.

So zumindest erläuterten es die Planer vor einem Jahr. In der Sitzung am Dienstag schlug der Vertreter der Investoren vor, die Ratsmitglieder sollten einfach ihre Fragen zum Projekt stellen. Roland Eiden (CDU) sprach die Gebäudehöhe an. Wegen einer Neigung des Geländes werde der Keller zur Klosterstraße hin etwa 2,50 Meter über dem Straßenniveau aufragen. Das wirke dann wie ein viertes Geschoss. „Die Anwohner werden den Sonnenuntergang dann auf ihrer Terrasse nicht mehr erleben“, kritisierte Eiden.

Entwurfsplanung von Januar 2019 zum Seniorenwohnpark im Klostergarten in Hermeskeil. Foto: TV/Schramm, Johannes

Koppers entgegnete, dass sich die Planung geändert habe. Es werde definitiv nur drei Vollgeschosse geben. Eiden beharrte darauf, dass in den zur Sitzung mitversandten Unterlagen etwas anderes stehe. Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) versuchte, die Wogen zu glätten. Sie erklärte, die Verwaltung habe mit dem Entwurf von 2019 auch ein älteres Konzept verschickt, damit sich die acht neuen Mitglieder im Stadtrat ein Bild von dem Projekt machen könnten. Einige Angaben darin seien aber inzwischen überholt.

Auf Nachfrage Eidens, was sich denn seit dem vergangenen Jahr am Gebäudeplan geändert habe, sagte Koppers: „Nichts.“ Zuvor seien aber bereits nach vielen Gesprächen, auch mit der Denkmalpflege, Veränderungen vorgenommen worden. Zum Beispiel erfolge die gesamte Anlieferung jetzt von der Klosterstraße aus. Der Abstand zwischen Neubau und Kloster sei um zusätzliche fünf auf zwölf Meter erhöht worden.

Eiden monierte, er könne ja nur auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen Fragen stellen. Stadtchefin Weber bot an, alle aktuellen Unterlagen dem Rat so bald wie möglich nachzureichen. Zudem kündigte sie eine Informationsveranstaltung am Montag, 30. März, 19 Uhr, in der Hochwaldhalle an. Dort würden die Investoren den Bürgern Rede und Antwort stehen.

Als keine weiteren Fragen aus dem Plenum kamen, verabschiedete sich Koppers. Das abrupte Ende der Diskussion löste im Zuhörerraum Unruhe aus. Nach der Sitzung äußerten betroffene Anwohner ihren Unmut. „Das war makaber, wie das abgelaufen ist“, fand ein Hermeskeiler, der anonym bleiben wollte. Man frage sich, warum die aktuellen Pläne nicht einfach gezeigt worden seien. Schwester Dorothea-Maria Slabschie, eine der Franziskanerinnen, die seit dem Weggang der Patres 2016 im Kloster leben, sah viele offene Fragen. Unklar sei weiterhin, wo die etwa 70 Mitarbeiter des Wohnparks ihre Autos abstellen sollten. Die 16 geplanten Stellplätze reichten dafür nicht aus. Die Klosterstraße werde sicher „zugeparkt“. Sie hoffe, dass am 30. März „die richtigen Fragen gestellt werden“.

Kommentar Mit einem solchen Auftritt schafft man kein Vertrauen Das war ein merkwürdiger Auftritt des Investorenvertreters im Hermeskeiler Stadtrat. Die Kritiker des Bauprojekts unter den Ratsmitgliedern und Anwohnern dürfte er damit wohl kaum überzeugt haben. Sehr unglücklich war natürlich, dass den Ratsmitgliedern offenbar veraltete Planungsunterlagen zur Vorbereitung auf die Sitzung an die Hand gegeben wurden. Auf dieser Basis war eine sachliche Diskussion schwierig. Man hätte Missverständnisse aber aufklären oder einfach den aktuellen Stand referieren können – wie es laut Tagesordnung vorgesehen war. Anstatt nach kurzer Zeit zu verschwinden. So, wie der Austausch am Dienstag ablief, hätten sich das alle Beteiligten sparen können. Die Infoversammlung für die Bürger muss definitiv besser vorbereitet werden, wenn man dort offene Fragen klären und Kritik entkräften will. Christa Weber c.weber@volksfreund.de

Der Kloster-Förderverein hatte an den Stadtrat appelliert, das Projekt abzulehnen. Das Kloster, das seit 2016 als geistliches Zentrum mit Gottesdiensten, Konzerten und spirituellen Angeboten geführt wird, sei ein Ort der Ruhe. Diese werde „durch den Bau dieses überdimensionierten Projektes empfindlich gestört und letztendlich zerstört“, teilte der Verein im März 2019 mit.