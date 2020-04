Kostenpflichtiger Inhalt: Nach neuen Lockerungen in der Corona-Krise : Ladeninhaber im Raum Konz, Saarburg und Hochwald erleichtert – Viele Feste vor dem Aus

Einige Geschäfte dürfen unter Auflagen öffnen. Die Volks- und Weinfeste in Konz, Saarburg, Kell am See und Hermeskeil sind zwar bislang nicht offiziell abgesagt, stehen aber nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern vor dem Aus. Die Corona-Krise hat in der Region weiterhin spürbare Auswirkungen. Foto: Rainer Neubert

Konz/Saarburg/Hermeskeil So reagieren die Betroffenen im Raum Konz, Saarburg und Hochwald auf die neuen Lockerungen in der Corona-Krise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer, Christian Kremer und Christa Weber Volontärin

Viele Händler atmen auf, weil es für sie nun deutliche Erleichterungen in der Corona-Krise gibt. So dürfen nach den jüngsten Beschlüssen aus Berlin einige Geschäfte ab Montag, 20. April, wieder öffnen. Für Veranstalter und Tourismusbetriebe sieht die Lage dagegen deutlich düsterer aus. Der TV hat erste Reaktionen aus dem Raum Konz, Saarburg und Hochwald zusammengetragen.

Einzelhandel Janine Russo, Vorsitzende des Saarburger Gewerbeverbandes, ist erleichtert: „Fast alle unsere Mitgliedsbetriebe können ab Montag wieder öffnen“, sagt sie auf TV-Anfrage. Sie halte es für sinnvoll, dass zunächst nur Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche den Betrieb aufnehmen dürften, mit verschärften Hygienevorgaben und Einlasskontrollen. „In kleinen Läden kann man darauf sowieso besser achten“, findet Russo. Für viele Kunden in Saarburg seien die Regeln schon zur Normalität geworden. „Viele tragen ohnehin Mundschutz.“

Die Mitgliedsbetriebe des Gewerbeverbands sollen bis Freitag per E-Mail einen Maßnahmenkatalog zur Einhaltung der verschärften Vorschriften erhalten, sagt Russo: „Wir arbeiten dabei eng mit der Stadt Saarburg zusammen und orientieren uns an den Vorgaben der Industrie- und Handelskammer und des Bundes.“ Ob tatsächlich ab Montag viele Kunden kämen, bleibe abzuwarten. Sie hoffe darauf, befürchte jedoch, „dass viele Menschen im Moment weniger ans Shoppen denken“.

Auf den Facebook-Seiten einiger Einzelhändler wird aktuell dokumentiert, wie sie sich auf die Öffnung ihrer Läden vorbereiten – etwa mit Absperrbändern, um den Kunden das Abstandhalten zu erleichtern. Sorgen macht sich Russo um Betriebe wie Friseure und andere Dienstleister, die noch bis mindestens Anfang Mai geschlossen bleiben müssen. Acht Wochen ohne Einnahmen würden viele an den Rand ihrer Existenz treiben.

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier, sieht die Chance, zumindest wieder kleine Umsätze zu machen. „Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Betriebe öffnen wird, auch wenn viele Dinge noch in Bewegung sind. Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir für unsere Kunden da sind.“

Wegen des hohen Personalaufwands bei noch wenigen Kunden werde die Lockerung der Verbote aber den Einzelhandel nicht retten. Die City-Initiative sei dabei, Schutzmasken zu organisieren, die sie an ihre Mitgliedsbetriebe weiterreichen werde. „Gegen einen Obolus, eine Spende oder kostenfrei können solche Masken an die Kunden abgegeben werden.“ Signale aus dem Rathaus, verkaufsoffene Sonntage nachholen zu können, bewertet Sterzenbach positiv. „Wir wünschen uns von der Landesregierung, zusätzliche Sonntage zu ermöglichen, sobald die Touristen wieder unterwegs sein dürfen.“

Ordnungsämter Kontaktbeschränkungen gelten vorerst weiter bis Sonntag, 3. Mai. Vor Geschäften dürfen sich keine Schlangen bilden. Das zu kontrollieren, ist Aufgabe der Ordnungsämter der Verbandsgemeinden (VG). Laut Michael Naunheim, Verwaltungssprecher in Konz, wird das Kontaktverbot in der Öffentlichkeit wie bisher „stichprobenartig“ überprüft. Bisher seien nur wenige Verstöße registriert worden. Auch Hartmut Heck, Bürgermeister der VG Hermeskeil, hat den Eindruck, dass „die Menschen die Regeln überwiegend beherzigen“.

Feste Auf Beschluss von Bund und Ländern sollen Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August verboten sein. In diesen Zeitraum fallen etwa die Hermeskeiler Stadtwoche (10. bis 19. Juli), das Heimat- und Weinfest in Konz (17. bis 20. Juli), das Oberemmeler Weinfestival (7. bis 10. August), die Nitteler Weinkirmes (21. bis 24. August) sowie die Kirmes und VG-Tierschau in Kell (29. bis 31. August). Die Veranstalter halten sich am Donnerstag mit definitiven Absagen zurück, denn vielerorts haben Festausschüsse und -beiräte noch nicht über die neue Lage beraten können.

„Es gibt vom Land noch keine Präzisierung, keine klaren Kriterien, was als Großveranstaltung gilt“, sagt Martin Alten, erster Beigeordneter der VG Saarburg-Kell. Sobald die Vorgaben klar seien, müsse man mit den Veranstaltern besprechen, ob eventuelle Auflagen für Feste eingehalten werden könnten oder eben nicht. Das gelte auch für das Saarweinfest in Saarburg, das erst am 5. September starten würde. Alten geht jedoch davon aus, dass es viele Absagen geben wird.

Laut dem Hermeskeiler VG-Chef Heck ist bereits klar, dass dort im gesamten Mai keine VG-eigenen Feste stattfinden. Das betreffe auch die Maibaum-Feste am 1. Mai, die meist von den Feuerwehren organisiert würden. In Hermeskeil stehen neben der Stadtwoche mehrere Feiern zur Verleihung der Stadtrechte vor 50 Jahren an. Was davon abgesagt werden muss, kann Stadtbürgermeisterin Lena Weber noch nicht sagen: „Wir müssen erst im Jubiläumsbeirat besprechen, welche Optionen wir haben.“

Für die großen Events in Trier sieht es schlecht aus. Das Altstadtfest könnte dem Virus ebenso zum Opfer fallen wie das Weinfest in Olewig und das Moselfest Zurlauben. Klare Aussagen dazu gibt es aber noch nicht. Cheftouristiker Norbert Käthler (Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM)) verweist auf die noch fehlenden Verfügungen von Stadt und Land.

Mit Blick auf die anderen TTM-Veranstaltungen müssten die weiteren Entscheidungen abgewartet werden. „Wir gehen aber davon aus, dass kleinere Formate irgendwann wieder möglich sind. Eines ist klar: Es kann nicht funktionieren, dass alle Sommerveranstaltungen in den Herbst verschoben werden.“

Tourismus Nach wie vor starke Einschnitte gelten für die Tourismusbetriebe. Ab wann Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen können, ist ungewiss. „Ich hätte mir auch hier Lockerungen gewünscht, zumindest einen kleinen Lichtblick“, sagt Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, die für den Bereich der ehemaligen VG Saarburg sowie die VG Konz zuständig ist. Beispielsweise für die Außengastronomie, glaubt Koch, hätte man Lösungen finden können. Derzeit könnten sich die Betriebe auf nichts einstellen: „Viele wären froh, ein Ziel zu haben, ab dem es für sie wieder losgehen kann.“

ÖPNV Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) will seine Kunden nicht zum Tragen von Schutzmasken zwingen. „Seitens des VRT werden wir uns an die Empfehlung halten und keinen Mundschutz vorschreiben“, sagt Sprecherin Karin Besel. „Jedoch werden wir in den Bussen die Kunden nochmals auf alle Hygieneregeln hinweisen.“