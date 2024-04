Turbulente Gesellschaftskomödie Theaterwerkstatt Konz führt „Ernst sein ist alles“ nach Oscar Wilde auf

Üben, üben, üben heißt die Devise für die Schauspieltruppe, die sich seit Januar einmal in der Woche in der Wagenhalle des Freilichtmuseums Roscheider Hof trifft. Die neun jungen Leute sind überwiegend ehemalige Schüler des Konzer Gymnasiums, wo sie in der Theater-AG erste Bühnenerfahrungen sammeln konnten. Heute gehen sie alle ganz normalen Berufen nach. Was sie eint, ist die Freude am Schauspiel. Beim Probenbesuch des Trierischen Volksfreundes sprüht die Truppe geradezu vor Engagement. Regie führt damals wie heute der mittlerweile pensionierte Lehrer Bernd Blumenthal, der ein Faible für die angelsächsische Literatur hat. Das diesjährige Stück hat er, wie auch die drei vorherigen in den vergangenen Jahren, selbst aus dem Englischen übersetzt.