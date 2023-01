Kompromiss gefunden : Nach heftigem Protest: Warum Nationalpark-Gemeinden im Hochwald nun doch mehr Brennholz bekommen

Brennholz aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald sollte diesen Winter in deutlich limitierter Menge an Haushalte in Züsch, Neuhütten und Damflos gehen. Nach einer Intervention der Ortsbürgermeister steuert das Nationalparkamt nun allerdings noch einmal nach. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Züsch/Neuhütten/Damflos Der Ärger war groß in Züsch, Neuhütten und Damflos, als das Nationalparkamt kurz vor Jahresende ein Bestelllimit fürs Brennholz verkündete. Inzwischen gibt es einen Kompromiss. Wie der aussieht und wie die Betroffenen darauf reagieren.

Brennholz ist dieser Tage ein brisantes Thema. Ins Züscher Bürgerhaus lockt es an diesem Abend mehr als 50 Besucher. Die Ortsbürgermeister von Züsch, Neuhütten und Damflos haben dorthin eingeladen, um über den aktuellen Stand bei der Brennholz-Zuteilung zu informieren.

Denn: Es gab zuletzt großen Ärger in den drei Orten, die einen Teil ihres Holzes aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald beziehen. Jeder Besteller sollte diesmal nur eine begrenzte Menge an Buche/Laubhartholz erhalten – maximal sieben Festmeter. So lautete im Dezember die Ansage von Forst und Nationalparkamt, die Protest hervorrief (wir berichteten). „Unsere Telefone standen nicht still“, erinnert sich Neuhüttens Ortschef Peter Koltes. Die Begrenzung sei vorab nicht besprochen worden. Inzwischen habe man aber bei einem Treffen mit dem Nationalparkamt eine „Teillösung“ erreicht.

Was zu dem Brennholzlimit für Züsch, Neuhütten und Damflos geführt hat

Bevor der Züscher Ortsbürgermeister Ulrich Frohn den Kompromiss vorstellt, schildert er „die vielen Faktoren“, die zu dem Bestelllimit geführt hätten. Zum Einen habe die Aufarbeitung der Borkenkäfer-Schäden Kapazitäten gebunden, die fürs Laubholz fehlten. Zum Anderen sei die Brennholznachfrage stark gestiegen – in Züsch von etwa 20 Bestellern in den Vorjahren auf jetzt fast 50. In den drei Orten seien zwischen 563 und 583 Festmeter Laubholz geordert worden – deutlich mehr als zuvor. Laut dem Nationalparkamt dürften zudem ältere Buchenbestände nicht mehr als Brennholz genutzt werden. Zwar soll ein Brennholzkonzept die Versorgung der Anrainer-Orte sichern. Mit dessen Einhaltung habe das Nationalparkamt aber aktuell „zu kämpfen“, sagt Frohn.

So sieht der Brennholz-Kompromiss für die Hochwaldorte aus

Die nun ausgehandelte Lösung sieht so aus: Jeder private Besteller kann doch etwas mehr Buche erhalten: bis zu zehn Festmeter (fm). „Jeder, der diese Menge haben wollte, bekommt sie auch.“ Aufgefüllt werden könne mit Fichtenholz auf maximal 20 fm – zu einem günstigeren Preis. Landesweit koste die Fichte bei Landesforsten 55 Euro/fm: „Wir haben das auf 40 Euro runtergehandelt.“ So werde auch der niedrigere Heizwert der Fichte stärker berücksichtigt.

Das Nationalparkamt kommuniziert die „gemeinsam“ erzielte Lösung in einer aktuellen Pressemitteilung. Dort heißt es, man reagiere damit auf die hohe Nachfrage und „die Ängste zur Versorgungssicherheit“. Laut Beispielrechnung des Amts würden die Besteller aus den drei Orten bei 15 Festmetern Buche 1055 Euro zahlen, bei derselben Gesamtmenge mit fünf Festmetern Fichte 886 Euro.

Joachim Wellenberg, Ortschef von Damflos, sagt zu der Lösung: „Wir wissen, das stellt nicht jeden zufrieden. Mehr war aber jetzt nicht machbar.“ Die Bestellungen sollten möglichst bis 1. Februar entsprechend aktualisiert werden.

Nationalparkamt will Brennholz-Planung früher abstimmen

Das Nationalparkamt kündigt für die Zukunft regelmäßige Treffen mit den Ortsbürgermeistern an, um frühzeitig die Versorgung auch bei hoher Brennholznachfrage zu sichern. Laut Koltes sind erste Gespräche schon für April geplant. Die jetzige Bestellhöhe sei sicher ein „Peak, bedingt durch Weltpolitik und Energiekrise“, sagt er. Davon unabhängig habe es aber 2013 die Zusage gegeben, die Versorgung der Nationalpark-Anrainer-Orte mit Laubholz sei für 30 Jahre gesichert. Das Amt habe die „Privilegierung“ von Züsch, Neuhütten, Damflos und Börfink auch nochmals bestätigt.

So reagieren die Bürger auf die neu verhandelte Brennholzlösung

Die Mehrheit der Anwesenden scheint den Kompromiss für 2023 zu akzeptieren. „Sie haben das gut verhandelt, auch wegen des günstigeren Preises für die Fichte“, findet Wolfgang Kolling aus Neuhütten. Was die Leute ärgere, sagt er, seien aber die offenbar nicht mehr geltenden Zusagen zum Brennholz, ohne die sie damals der Gründung des Parks nie zugestimmt hätten. Ähnliches äußern mehrere Zuhörer, die auf Passagen zur Brennholzversorgung im Staatsvertrag des Nationalparks verweisen.

Vertragsvereinbarungen mit den Gemeinden gebe es dazu nicht, sagt Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, der den jetzigen Kompromiss mit ausgehandelt hat. Gleichwohl habe es die erwähnten langfristigen Zusagen gegeben. Aus seiner Sicht sei die wichtige Frage noch ungeklärt, ob denn in Zukunft für die Anrainer genug Holz da sei. Dazu meldet sich der ehemalige Züscher Förster Willi Zimmermann zu Wort: „Das Holz ist da“, beruhigt er. Zwar stünden ausgerechnet die alten Buchenbestände, die man nicht antasten dürfe, in der Pflegezone des Nationalparks. Dennoch sei es weiterhin möglich, ausreichend Brennholz bereitzustellen. Er biete dabei gern seine Hilfe an.