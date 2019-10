Evangelische Kirche in Hermeskeil : Im Kirchen-Innenraum ist alles fertig, außen dauert’s noch

Info 1

Die Wiedereröffnung der evangelischen Kirche in Hermeskeil wird am Sonntag, 13. Oktober, ab 14.30 Uhr zunächst mit einem Gottesdienst gefeiert. Danach gibt es Kaffee und Kuchen in und vor der 1853 eingeweihten Kirche. Bei Regen geht es ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Um 17 Uhr gibt es ein Konzert. Unter dem Titel „Musikalische Grüße aus der Schweiz …“ spielen Thomas Haubrich an der Schweizer Lifart-Orgel und Karl Svec an Alphorn und Trompete. Der Eintritt ist frei. Die beiden Musiker geben am Samstag, 12. Oktober, ab 17 Uhr, ein Konzert mit dem Titel „Das kommt mir spanisch vor...“ in der evangelischen Kirche Züsch. Anlass ist das 25. Ordinationsjubiläum von Pfarrerin Heike Diederich.