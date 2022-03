Medizin : Nach Schließung des MVZ in Saarburg: Orthopädie-Praxis wieder eröffnet

Saarburg Seit Montag bietet Dr. Thomas Hubrich wieder seine Dienste an.

Nach der Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) vom Trierer Brüderkrankenhaus in Saarburg hat der Orthopäde des Zentrums seine eigene Praxis an gleicher Stelle eröffnet. Dr. Thomas Hubrich praktiziert seit Montag in der Heckingstraße 35. Er hat sein Angebot erweitert um den Schwerpunkt Bewegungsmedizin, für den er ein spezielles Analyse- und Trainingsgerät angeschafft hat. Verzögert hatte sich der Neustart der Praxis, weil die Renovierung sowie der Austausch von IT und EDV laut Hubrich mehr Zeit in Anspruch genommen hatten als geplant.