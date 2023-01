Kriminalität : Nach Schmierereien in Konz beschreibt die Polizei die Tatverdächtigen

Beim Anbringen dieses Schriftzugs an der Grundschule St. Nikolaus sind die Täter, die wohl auf dem Kirchengelände der Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Konz ihre Schmierereien hinterlassen haben, gefilmt worden. Die Polizei ermittelt in den Fällen. Foto: Archiv/Dieter Soltau Foto: Dieter Soltau

Konz Bisher unbekannte Täter haben Mitte Dezember kirchenfeindliche Sprüche und Symbole an die St.-Nikolaus-Kirche sowie an die gleichnamige Grundschule gesprüht. Nun sucht die Polizei mit einer Beschreibung nach den Verursachern.

Nach diversen Schmierereien, die Unbekannte an der Kirche St. Nikolaus, am benachbarten Friedhof sowie an der Grundschule im Wohngebiet Berendsborn vom 9. bis zum 13. Dezember hinterlassen haben, sucht die Polizei Zeugen. Insgesamt hätten Zeugen fünf Sachbeschädigungen durch Graffiti gemeldet, heißt es bei der Polizei. Neben den Bereichen an der Kirche und der Grundschule seien diese auch in der Hermann-Reinholz-Straße, am Saar-Mosel-Platz und am Mutter-Theresa-Weg registriert worden. An die Kirche und die Grundschule haben die Täter unter anderem kirchenfeindliche Sprüche und Symbole geschmiert.