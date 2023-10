Fahrzeug war mit 32 Kindern besetzt Nach Schulbusunfall in Hentern – Deshalb ermittelt die Polizei

Es war eine unliebsame Überraschung für 32 Schulkinder am Montag, 9. Oktober: Der Bus zur Grundschule Zerf, in dem sie saßen, kollidierte in Hentern zunächst mit einem Traktor, dann mit einem Auto. Beide Fahrzeuge waren vor einem Haus geparkt. Drei Kinder wurden zur weiteren Abklärung möglicher Verletzungen in die Kindernotaufnahme des Mutterhauses gebracht. Drei weitere Kinder sollten, auf Empfehlung der Notärzte vor Ort, mit ihren Eltern zu einem Kinderarzt fahren. Der Bus war stark beschädigt.