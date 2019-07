Benefizaktion : Sportler übergeben Spenden an Kita

Organisatoren des Privatturniers "Battle of the Giants" haben rund 2000 Euro an die Kita in Kell übergeben. Ein Teil des Spendengeldes war kurz nach dem Tunier verschwunden, nach einem Facebook-Appell an den unbekannten Dieb jedoch im Rathaus-Briefkasten wieder aufgetaucht. Foto: privat. Foto: Sebastian Heib

Kell am See (cweb) Das Organisationsteam des Turniers „Battle of the Giants“ hat 2081 Euro an Astrid Engbarth (rotes T-Shirt), die Leiterin der Kita in Kell, übergeben. Mit dem Geld sollen der Wasserspielplatz ausgebaut und der Spielbereich für Kinder unter drei Jahren erweitert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken