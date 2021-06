Hausreparatur nach tödlichem Unfall im Juli 2020 : Ampeln regeln Verkehr auf B 419 bei Wellen

Wellen/Temmels/Oberbillig Autos werden unter anderem einspurig an einem Haus vorbeigeleitet, das bei einem schweren Unfall beschädigt worden war.

Die Autofahrer müssen sich auf der B 419 in den kommenden Wochen gedulden. So hat die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung gleich an zwei Stellen an der Obermosel das Aufstellen von Baustellenampeln genehmigt.

Die eine Ampel steht schon seit Mitte Juni bei Wellen auf der Obermoselstrecke. Weil dort ein Haus saniert wird und dazu ein Gerüst aufgebaut wurde, darf der Verkehr laut Kreisverwaltung bis zum 11. Juli 2021 einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Hausreparaturen an dieser Stelle sind aus einem traurigen Anlass nötig. Am 8. Juli 2020 ist dort ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto ungebremst gegen die Wand eines Schuppens neben dem Haus gefahren und noch am Unfallort gestorben. Das Auto, das nach dem Aufprall hochkant an der Wand des Gebäudes stehen blieb, hat damals ein Loch in die Wand gerissen. Bisher war das gebäude provisorisch abgedichtet. Nun wird daran gearbeitet.