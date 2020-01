Blaulicht : Nach Unfall in Wawern geflüchtet

Foto: TV/Frank Göbel

Wawern In Wawern in der Straße Am Sportplatz kam es zwischen Dienstag, 24. Dezember, gegen 15 Uhr und Donnerstag, 26. Dezember, gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Das teilt die Polizei Saarburg mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Fahrzeug, das vor dem Anwesen mit der Hausnummer 42 geparkt war, wurde dabei laut Polizeiangaben leicht beschädigt.