40 Kinder sitzen am Mittwoch in dem Bus, der unterwegs zur Realschule plus in Kell von der Straße abkommt. Foto: Florian Blaes

Mandern/Kell am See Am Tag nach dem Schulbusunfall bei Mandern befindet sich laut Polizei keines der sechs leicht verletzten Kinder mehr im Krankenhaus.

Der Fahrer hatte den mit 40 Kindern und Jugendlichen besetzten Bus am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der B 407 zwischen Mandern und Kell am See in den Straßengraben gelenkt. Er hatte laut Polizei am Steuer einen nicht näher definierten medizinischen Notfall erlitten und deshalb kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Mann werde zurzeit noch in Hermeskeil im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Donnerstag auf TV-Nachfrage mit. Sein Zustand sei aber bereits am Mittwoch beim Eintreffen der Rettungskräfte „stabil“ gewesen.