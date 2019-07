Wiederaufbau : Nach verheerendem Brand 2018 - Das Saarburger Rathaus wird abgestützt

Saarburg Nach dem verheerenden Feuer im Saarburger Rathaus im August 2018 laufen nun die Wiederaufbauarbeiten. Vor allem muss das Gebäude statisch gesichert werden.

Der Bauausschuss der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ist am Dienstag extra in den Ferien zusammengekommen, um eine Entscheidung für den Wiederaufbau des beim Brand vergangenen Jahres beschädigten Rathauses zu treffen. Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, Elektoarbeiten, die für den Wiederaufbau nötig sind, in Höhe von rund 49 300 Euro an eine Saarburger Firma zu vergeben. Hintergrund: Zur Aufrechterhaltung der Elektroversorgung waren in zwei Nebengebäuden kurzfristig Provisorien geschaffen worden. Diese sollen nun beseitigt und die Baustromversorgung gesichert werden.