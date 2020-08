Veranstaltung : Feurige Nacht am Saarufer

Idyllische Abendstimmung mit Feuershow SAARBURG Polina Lux (Künstlername) aus dem Westerwald war am Samstagabend die große Attraktion beim zweiten Teil des Saarburger Nachtmarktes auf dem Ländchen am Saarufer. Eine idyllische Stimmung stellte sich am Ufer von Saar und Leuk mit der Dämmerung ein. Wolf-gang Prinz und die Band Fanatic Five, allerdings nur als Trio, sorgten live für musikalische Unterhaltung. ?Wegen der Hitze kommen jetzt erst mehr Leute?, stellte Veranstalter Christof Kramp von Station K. fest. Wie auch bei der Erstauflage galt: Nicht mehr als 350 Besucher gleichzeitig, was von Ordnern überprüft wurde. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wurde stets verlangt, es sei denn, man saß an einem der vielen Tische. Weitere Veranstaltungen, darunter das Oktoberfest am 18. Sep-tember, sind geplant, alle Open Air in der Kaserne an der Irscher Straße. Wegen der Abstandsregel passen einfach nicht genug Men-schen in eine Halle. Mehr Information unter www.station-k.de. doth Foto: Herbert Thormeyer