Fest : Nachwuchsbands für Saarburger Markttage gesucht

Saarburg Das Jugendzentrum Saarburg sucht auch in diesem Jahr wieder regionale Nachwuchsmusiker, die auf der Jugendbühne der Saarburger Markttage (5. bis 7. Juli) auftreten wollen.

Die Jugendbühne ist ein Angebot am Samstag, 6. Juli, das sich vor allem an das jüngere Publikum der Markttage richtet. Zunächst besteht ab der Mittagszeit ein Bespaßungsangebot für Kinder mit Eddi Zauberfinger sowie Malaktionen. In den Abendstunden sollen dann junge regionale Livebands auftreten.