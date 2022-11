Was man dazu wissen muss : Mit Verzögerung: Nächster Bauabschnitt auf der B51 zwischen Konz und Trier beginnt (Fotos)

Konz Der Verkehr zwischen Konz und Trier wird ab Montag umgestellt. Die Baufirmen beginnen mit dem nächsten Abschnitt auf der Dauerbaustelle. Warum sich die Arbeiten verzögern und wann mit dem Ende der Baustelle gerechnet werden kann.

Autofahrer, die zwischen Konz und Trier unterwegs sind, müssen seit Mitte September langsamer fahren. Der Grund: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lässt die Fahrbahnen der Bundesstraße B51 zwischen der Bahnbrücke bei Trier-Feyen und Karthaus sanieren. Statt wie vor Baubeginn zwei Fahrbahnen pro Fahrtrichtung stehen dem fließenden Verkehr insgesamt nur zwei Spuren, eine je Fahrtrichtung, zur Verfügung. Für die rund 28.000 Auto- und LKW-Fahrer, die jeden Tag auf der Strecke unterwegs sind, bedeutet das, dass sie vor allem im Berufsverkehr mehr Zeit mitbringen müssen.

Rückstaus zu Stoßzeiten auf der B51 zwischen der Bahnbrücke bei Trier-Feyen und Karthaus

Das liegt nicht an dem Tempolimit von 30 und 50 Kilometer pro Stunde, sondern an dem hohen Verkehrsaufkommen in Verbindung mit dem reduzierten Platz auf der Bundesstraße. Denn dadurch kommt es in Stoßzeiten am Trierer Ortsausgang und an der Einmündung der Kreisstraße 134 auf die Bundesstraße bei Karthaus zu Rückstaus.

Und das bleibt vermutlich auch bis zum Jahresende so. Eigentlich – so war es von Anfang an geplant – soll das in vier Bauabschnitte aufgeteilte Sanierungsprojekt vor Weihnachten abgeschlossen werden. Peter Braun, der beim LBM in Trier für das Projekt verantwortlich ist, erklärt auf Nachfrage der Redaktion: „Die Baumaßnahme hat sich insgesamt leider geringfügig verzögert.“

Braun spricht von etwa anderthalb Wochen. Eigentlich sollte der Verkehr schon in dieser Woche auf den beiden anderen Richtungsfahrbahnen fließen. Nun beginnen die Arbeiten am letzten Bauabschnitt – die Sanierung der beiden Spuren, die von Trier nach Konz führen – laut dem LBM-Planer voraussichtlich am Montag, 28. November. „Ab kommenden Montag wird dann die Richtungsfahrbahn Konz saniert. Die Verkehrsführung erfolgt dann auf der jetzt fertiggestellten Fahrbahn“, erläutert Braun die Umstellung.

Ursächlich für die leichte Verzögerung auf der Baustelle seien krankheitsbedingte Personalausfälle bei den Unternehmen, die für besondere Aufgaben zusätzlich beauftragt worden seien. Hinzu kamen technische Probleme mit einem Asphaltfertiger, die unter anderem zur Verzögerung bei der Fertigstellung der Rampen zur K134 geführt hatten (der TV berichtete). Zudem sei der Zustand der Entwässerungseinrichtungen für die Straße teilweise deutlich schlechter gewesen, als es die Planer bei der Bauvorbereitung angenommen hätten, betont Braun. Deshalb seien in diesem Bereich umfangreichere Arbeiten notwendig als geplant.

Eine weitere Variable ist das Wetter. Und diese Variable hat speziell bei diesem Projekt eine noch größere Rolle gespielt als bei anderen Straßenbaumaßnahmen. Denn auf Geheiß des Bundesverkehrsministeriums hat der LBM dort um etwa 20 Grad Celsius temperaturabgesenkten Walzasphalt eingebaut. „Bei solch einer Sonderbauweise geht man sensibler mit Wetterbedingungen um“, erklärt Braun. „Wenn das Material insgesamt kühler ist, muss ich optimale Wetterbedingungen haben, um es einzubauen.“ Künftig könnte diese Methode trotzdem zum Standard werden. Denn ab 2025 gilt aus Arbeitsschutzgründen ein neuer Grenzwert für Dämpfe und Aerosole aus Bitumen. Deshalb darf Asphalt beim Einbau nicht mehr so heiß sein wie bisher.

Baustelle B51: Arbeiten sollen noch 2022 abgeschlossen sein

Trotz der Verzögerungen sagt Braun: „Wir sind optimistisch, die Baumaßnahme bei entsprechend günstigen Witterungsverhältnissen noch in 2022 abschließen zu können.“ Für die Autofahrer ändert sich laut dem LBM-Mann voraussichtlich am Montag die Verkehrsführung. „Die Bauphasen 1 und 2 sind nun schon seit einiger Zeit abgeschlossen, und seitdem ist die Zufahrt zur K134 auch wieder frei befahrbar“, erklärt Braun. Zurzeit liefen die letzten Arbeiten in der vorgezogenen vierten Bauphase. Zudem werde die Umstellung der Verkehrsführung vorbereitet.