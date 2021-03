Bildung : Erneuter Anlauf für die Ganztagsschule Tawern

Das marode Amtsgebäude gegenüber der Grundschule Tawern soll abgerissen werden. Die Gemeinde bietet der Verbandsgemeinde an, in einem ohnehin geplanten Neubau an dieser Stelle, Platz für die Schule freizuhalten. Foto: Herbert Thormeyer

Tawern Der Verbandsgemeinderat diskutiert darüber, in dem Ort ein Ganztagsangebot zu schaffen. Nur so ist der Schulausbau möglich.

Kinder, die in Rheinland-Pfalz zur Ganztagsschule gehen, müssen jeden Tag – bis auf Freitag bis 16 Uhr in der Schule sein. Für die Schüler bedeutet das einen langen Tag, für die Eltern weniger Betreuungskosten, die zum Beispiel bei einem Hort anfallen würden, aber auch weniger Flexibilität, da die Kinder nicht früher abgeholt werden können. Genau das war in Tawern im Jahr 2019 der Knackpunkt. Obwohl die Verbandsgemeinde mehrfach offensiv im Ort dafür geworben hatte, meldeten sich nicht genug Eltern aus Tawern, um ihr Kind für eine verpflichtende Ganztagsgrundschule im Ort anzumelden. 36 Interessenbekundungen sind zur Einrichtung eines Ganztagsangebots erforderlich. Die Nachfrage im Dorf war geringer. Der Plan wurde vorerst auf Eis gelegt. Nun könnte er doch umgesetzt werden.

Zumindest diskutiert der Verbandsgemeinderat am Donnerstag, 25. März, ab 18 Uhr darüber, in Tawern zum Schuljahr 2022/23 eine Ganztagsschule einzurichten und das bis zum 31. März bei der Schulaufsicht zu beantragen. Die Sitzung findet aus organisatorischen Gründen voraussichtlich nicht, wie ursprünglich angekündigt, in der Saar-Mosel-Halle, sondern in der Festhalle des Gymnasiums statt.

Info Projekt der Ortsgemeinde Tawern Die Ortsgemeinde Tawern plant, das alte Amtsgebäude abzureißen. Das Gebäude ist laut Ortsbürgermeister Thomas Müller baufällig und kann nicht erhalten werden. Schon vor zwei Jahren wurden die Kosten im Investitionsprogramm der Ortsgemeinde Tawern auf rund 2,3 Millionen Euro geschätzt. 10 000 Euro entfallen auf eine Machbarkeitsstudie, 300 000 Euro auf die Planung und rund zwei Millionen Euro auf den Bau eines neuen Gebäudes. „Wir bauen das Gebäude ganz unabhängig von der Ganztagsschule nach eigenem Bedarf“, betont Müller, der in der Vergangenheit aufgekommenen Gerüchten widerspricht, dass es der Ortsgemeinde nur um die Co-Finanzierung des Projekts durch den Schulträger (Verbandsgemeinde Konz) gehe. Denn in dem Gebäude sollen unter anderem Räume für den Tawerner Kindergarten, ein Jugendraum sowie Räume für die Gemeinde untergebracht werden, in denen Sprechstunden abgehalten oder Material deponiert werden könnte. Auch ein Co-Working-Space sei dort denkbar, sagt Müller im Gespräch mit dem TV. Unabhängig von der möglichen Nutzung durch die Gemeinde bestehe das Angebot an die Verbandsgemeinde, dass in dem Gebäude auch Nebenräume für die Schule zur Verfügung gestellt werden – zum Beispiel für die Mensa, die Küche sowie Ruhe- und Betreuungsräume. Diese seien weiterhin notwendig, um den Familien in Tawern ein Betreuungsangebot bis 17 Uhr zu ermöglichen – auch freitags.

Derzeit sind 70 von 91 Schülern in der Nachmittagsbetreuung untergebracht sind, 42 davon werden bis 17 Uhr betreut. Die über kommunales Geld und Elternbeiträge finanzierte Nachmittagsbetreuung ist allerdings – anders als die Ganztagsschule – nicht verpflichtend. Eltern können ihre Kinder früher abholen oder tageweise ganz auf die Betreuung verzichten. Mit dieser Flexibilität erklärt Verwaltungssprecher Naunheim den scheinbaren Gegensatz zwischen dem hohen Zuspruch für nachmittägliche Betreuung und dem bisher mangelnden Interesse am Ganztagsangebot: „Die Diskrepanz könnte daran liegen, dass beim Ganztagsschulmodell – anders als beim Betreuungsangebot – die Präsenzzeiten der Kinder in der Schule klar definiert und verbindlich sind“, sagt er. Auch Eltern aus Tawern hatten in der Vergangenheit auf die mangelnde Flexibilität der Ganztagsschule hingewiesen und diese deshalb abgelehnt (der TV berichete).

Allerdings wächst die Schule. Für das Schuljahr 2021/22 werden 20 Schüler mehr und eine Gesamtschülerzahl von 111 erwartet. Langsam erreiche die Gruppengröße in der Nachmittagsbetreuung, die sich an der Klassenmesszahl von 24 Kindern orientiere, bei drei eingesetzten Betreuungskräften die Kapazitätsgrenze sowohl personell als auch räumlich, argumentiert die Verwaltung in der Sitzungsvorlage für den VG-Rat. „Um dem steigenden Betreuungsbedarf weiter gerecht zu werden, ist der Schulträger gezwungen, zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen.“

Dies werde jedoch in der freiwilligen Kommunalaufgabe „Nachmittagsbetreuung“ aufgrund der begrenzten finanziellen Spielräume nicht gelingen. Die Schlussfolgerung: „Ohne den Schritt in die schulische Ganztagsbetreuung wird der Schulstandort Tawern künftig keine bedarfsgerechte Betreuung am Nachmittag mehr anbieten können.“ In der Vergangenheit hat die Verwaltung mehrfach vergeblich versucht, die schulische Ganztagsbetreuung anzugehen. 2019 scheiterte sie an der erforderlichen Anzahl von 36 positiven Interessenbekundungen in einem vorausgehenden Abfrageverfahren. 2021 sieht die Situation nun anders aus.

Laut Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung, haben im zweiten Anlauf ausreichende Tawerner Eltern Interesse für ihre Kinder angemeldet. Dafür musste die Verwaltung Überzeugungsarbeit leisten. Sie hat nicht nur alle Eltern angeschrieben. Der hauptamtliche Beigeordnete Guido Wacht und der zuständige Fachbereichsleiter bei der Verwaltung haben dazu zwischen November und März 20 Elterngespräche im Bürgerhaus in Tawern geführt. So haben bei der abschließenden Interessenbekundung „49 Erziehungsberechtigte für die Einführung einer Ganztagsschule votiert“, sagt Naunheim. Das würde für die Einrichtung eines Ganztagsangebots im Schuljahr 2022/23 reichen.