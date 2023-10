Projekt seit Mai vorangetrieben Pläne für Nahwärmenetz-Ausbau in Hermeskeil: So viele Haushalte haben Interesse

Über ein Nahwärmenetz das eigene Haus heizen – das können in Hermeskeil bislang nur wenige private Haushalte. Sie sind an das Netz angeschlossen, das mit Hilfe der in der Biogasanlage Eiden anfallenden Wärme vorwiegend öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die beiden Bäder und die Integrierte Gesamtschule versorgt. Doch die Betreiber wollen ihre Anlage ausbauen, um noch mehr Bürger an ihr Wärmenetz anbinden zu können.