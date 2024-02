An Weiberdonnerstag Narren erstürmen Rathäuser in Kell und Saarburg

In Kell am See treffen sich die Jecken um 14.11 Uhr am Keller Rathaus. Der Karnevalsclub Callida begrüßt dort Vereine aus den Orten rund um Kell. Nach der Erstürmung ist der Narrenmarathon durchs Dorf angesagt. Dann ziehen die Feiernden von Laden zu Laden. An allen Stationen wird etwas zu essen und zu trinken angeboten.