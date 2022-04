Natur : Narzissen-Wandertage im mittleren Ruwertal gehen in die zweite Runde

Schillingen Kalte Nächte und niedrige Tagestemperaturen haben bewirkt, dass die wilden Narzissen im mittleren Ruwertal auch in der Karwoche noch blühen. Deshalb gibt es weitere Wanderungen zu den seltenen Pflanzen.

Das Hochwald-Ferienland bietet kurzfristig zwei weitere geführte Wanderungen im Rahmen der Narzissenwandertage an. Denn aufgrund der niedrigen Temperaturen derzeit blühen die wilden Narzissen, eine Besonderheit im mittleren Ruwertal, die alljährlich zahlreiche Wanderer anlockt, auch in der Karwoche noch.

Doris Biwer führt am Dienstag, 12. April, 15 Uhr, vom Bahnhof Zerf aus eine Wanderung zur Narzissenwiese und geht dabei auf einer Wanderstrecke von 6,5 Kilometern der Frage nach, wie der markante Felsbrocken kurz vor der Narzissenwiese am Wegesrand dorthin kommt. Anmeldung erforderlich bis Montag, 11. April, 15 Uhr, in der Tourist-Information in Kell am See, Telefon 06589/1044, info@hochwald-ferienland.de. Die Teilnahmegebühr, inklusive Ebbes von Hei-Genussbeutel, beträgt 15 Euro.