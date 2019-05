Garten in Hermeskeil eröffnet : Wo Bienen summen und jeder Früchte naschen darf

Garten in Hermeskeil eröffnet

Förster Jörg Clemens erklärt den ersten Besuchern des Naschgartens an der Hermeskeiler Waldlehrwerkstatt, welche heimischen Waldfrüchte sie dort künftig ernten und probieren können. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil An der Hermeskeiler Waldlehrwerkstatt gibt es einen neuen Garten, der über Honigbienen informiert und zum Probieren heimischer Früchte einlädt. An dem Projekt von Stadt, Forst und Naturpark haben auch Schüler mitgewirkt.

Die Waldlehrwerkstatt am Hermeskeiler Stadtrand besteht seit zwei Jahren. Sie dient als Arbeitsplatz für die Forstwirte, soll Kindern und Erwachsenen aber auch die heimische Natur näherbringen. Einen weiteren Baustein dafür haben Vertreter von Forst und Stadt am Freitag eröffnet: einen Naschgarten mit naturnaher Bienenhaltung.

Die Idee stammt von Förster Jörg Clemens. „Wir wollten das Umfeld der Werkstatt noch attaktiver gestalten“, sagt er. Dabei sei der Gedanke entstanden, dass man Kindern dort zeigen könne, welche Früchte im Wald wachsen. Und dass diese nicht wie das Obst im Supermarkt das ganze Jahr über verfügbar seien. Und so wurden neben der Lehrwerkstatt fruchttragende Bäume und Sträucher gepflanzt, darunter wilde Beeren, Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume. „Es gibt 49 Sorten, auch einige ältere, die man nicht mehr so häufig findet“, erklärt Clemens, während er die Eröffnungsgäste durch den Garten führt.

Die Schüler stellen ihre Arbeit beim Rundgang selbst vor. Unter anderem erklären sie, wie die Menschen im frühen Mittelalter begannen, ausgehöhlte Baumstämme in den Wald zu hängen, um Honig und Bienenwachs zu ernten. Förster Clemens zeigt einen der Holzkästen, in denen sich Bienen tummeln. Diese sogenannten Oberträgerbeuten sind so konstruiert, dass die Tiere ihre Honigwaben seitlich unter den Brutwaben bauen. „So kann man den Honig ernten, ohne das Brutnest zu beschädigen“, erklärt Clemens. Durch Sichtfenster könne man das Treiben im Stock beobachten. Der Garten sei für jedermann frei zugänglich: „Besucher dürfen gern von den Früchten naschen.“