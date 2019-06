Nationalpark : Strukturierte Planlosigkeit im Nationalpark

Birkenfeld/Hermeskeil (red) In Nationalparks lässt der Mensch Natur Natur sein und beobachtet die Entwicklungen dieser „strukturierten Planlosigkeit“.

Jan Rommelfanger und Hannah Bettac aus der Nationalparkverwaltung geben am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr am Umwelt-Campus Birkenfeld Antworten auf folgende Fragen: Welche Relevanz hat der Nationalparkplan für das Handeln im Gebiet? Welche Ziele werden verfolgt? Und wie wird der Plan in die Praxis umgesetzt? Im Anschluss bieten Thementische die Möglichkeit, sich vertiefend zu informieren.