Umwelt : Nationalpark bittet Besucher um erhöhte Vorsicht

Neuhütten-Muhl Im Wald herrscht derzeit eine Trockenheit, die die Gefahr von Waldbränden erhöht. „Unter den Füßen knistert es beim Wandern“, sagt Rangerin Verena Sauerbrei. „Überall gibt es jetzt trockenes Laub vom Vorjahr und abgestorbene Äste und Bäume.

Bereits wenige Funken reichen aus, um Laubstreu, Gräser und Sträucher am Wegrand zu entzünden“. Der seit mehreren Wochen ausbleibende Regen und der trockene Ostwind der letzten Tage haben den Boden und die Vegetation extrem ausgetrocknet, sodass jetzt schon erhöhte Waldbrandgefahr herrscht. Dies bedeutet, dass alle Nationalparkbesucher besonders vorsichtig sein müssen. Daher appelliert der Nationalpark an alle Gäste Verhaltensregeln einzuhalten: Rauchen im Wald ist verboten; keine Zigarettenreste aus dem Autofenster werfen, kein Feuer, auch kein Grillfeuer im und am Wald machen, Zufahrtswege freihalten, Fahrzeug nur auf den dafür vorgesehenen befestigten Parkplätzen abstellen und jeden Brand der Feuerwehr (Notruf 112) oder Polizei melden.