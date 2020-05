Freizeit : Natur erleben mit der Nationalpark-App

Neuhütten-Muhl/Hermeskeil Während der Kontaktbeschränkungen können Besucher sich digital durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald begleiten lassen.

Die Nationalpark-App ist eine mobile Anwendung, die es Besuchern mit dem eigenen Smartphone ermöglicht, sich per Kartenanwendung im Nationalpark zu orientieren und jederzeit digital begleitete Touren zu erleben. Gerade in Zeiten von physischer Isolation kann es laut dem Nationalparkamt schön sein, eine Tour im Nationalpark zu gehen und den Ranger digital mitzunehmen.

Doch Natur und Digital: Geht das überhaupt zusammen? Der Leiter des Nationalparks, Harald Egidi, sagt: „Wir wollen zeigen, dass High-Tech und Naturerlebnis sich nicht ausschließen. Es gibt viele Punkte, die deutlich machen, warum es im Sinne des Naturschutzes ist. Die Besucherlenkung kann verbessert werden. Die Menschen werden auf Wegen gehalten und gehen nicht in sensible Bereiche. Und gleichzeitig bekommen sie auch das Verständnis, warum. Durch Videos und viele multimediale Inhalte, die genau das erklären.“ Und es könne Spaß machen.

Eine Besonderheit der App sei der „Augmented-Ranger“, sagt Mariam Landgraf, die neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch die App-Erstellung begleitet. „Das ist ein kleines Highlight der App. Besucher können sich an Infostelen an den Nationalpark-Toren und Rangertreffpunkten auf eine Überraschung freuen.“

Die App gibt es in Deutsch und Englisch. Auch in leichter Sprache und Gebärdensprache gibt es Informationen. Weitere Sprachen folgen. Anne Speicher, Ansprechpartnerin für Barrierefreiheit und Inklusion, ergänzt: „Ich freue mich zum Beispiel besonders, dass wir so nicht nur alle zwei Monate ein Angebot in Gebärdensprache haben, sondern quasi jeden Tag. Zu jeder Zeit. Über das eigene Handy.“