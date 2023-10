Kritische Töne bei Versammlung Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Es hakt bei vielen Themen

Stehen die Menschen in der Region, die Lokalpolitiker und die Landespolitik hinter dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Der Rückhalt scheint in letzter Zeit immer mehr zu schwinden. Diesen Eindruck erweckte zumindest die jüngste Versammlung am Erbeskopf, wo die Vertreter der Kommunen in der Nationalparkregion zum Austausch über aktuelle Entwicklungen zusammen kamen. Zwar zog der Vorsitzende Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, am Ende das Fazit, es sei konstruktiv diskutiert worden. Doch es gab auch harsche Kritik, insbesondere in Richtung der Landesregierung in Mainz.