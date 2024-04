Leitsystem für Besucher kommt endlich Neue Ausstellung, neue Wildgehege: Im Nationalpark geht es an vielen Stellen voran

Otzenhausen/Hilscheid · Es soll wieder mehr „Schwung“ in die Entwicklung des Nationalparks im Hunsrück kommen. Das hat das Land beim Treffen der Nationalpark-Kommunen am neuen Eingangstor im Saarland zugesagt. Unter anderem sollen die Besucher bald besser zu den Attraktionen gelenkt werden. Was sonst noch neu oder geplant ist.

10.04.2024 , 15:41 Uhr

Wie kommt man mit dem Auto oder Bus in den Nationalpark? Schon länger wünschen sich die Kommunen rund um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald ein Leitsystem, damit die anreisenden Besucher die Attraktionen, Parkplätze und Haltestellen wie etwa am Erbeskopf leichter finden. Ein solches Verkehrskonzept soll nun bald in Auftrag gegeben werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber