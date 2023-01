Wahlen : Mehr Schlagkraft für die Nationalpark-Kommunen – Dieses neue Team soll Probleme und Zukunftsthemen aktiv anpacken

Sie wollen die Zukunftsaufgaben der Nationalparkregion gemeinsam stemmen: Im Hunsrückhaus am Erbeskopf hat die kommunale Nationalparkversammlung neben dem neuen Vorsitzenden Hartmut Heck (Zweiter von rechts) auch dessen neuen Stellvertreter Hans-Joachim Billert (Zweiter von links) und eine sechsköpfige Gruppe gewählt, die eigene Initiativen einbringen und mit dem Nationalparkamt gemeinsam umsetzen soll. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid/Neuhütten Der Hermeskeiler VG-Chef Hartmut Heck führt künftig die Versammlung der Nationalparkkommunen an, unterstützt von einem ebenfalls neu gewählten Team. Nach zuletzt an vielen Fronten aufgekeimter Kritik wollen sie den Kontakt zum Nationalparkamt verbessern und mehr eigene Ideen einbringen.

Die Rückendeckung für den neuen Chef ist groß: Einstimmig wählten die 30 anwesenden Mitglieder der kommunalen Nationalparkversammlung am Donnerstagabend im Hunsrückhaus Hartmut Heck, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, zum Vorsitzenden. Er folgt damit auf den Birkenfelder VG-Chef Bernhard Alscher, der im September nach Kritik am Land das Amt niedergelegt hatte ( wir berichteten ).

Damals hatten neben Alscher auch andere kommunale Vertreter ihren Unmut über Probleme im Zusammenhang mit dem Schutzgebiet und bei der Kommunikation mit dem Nationalparkamt kundgetan. Diesmal war die Stimmung deutlich entspannter – was sich auch an der Begrüßung durch Harald Edigi, den Leiter der Parkverwaltung, zeigte. Er freue sich, „gemeinsam voller Tatendrang künftige Aufgaben anzugehen“, sagte er.

Neues Team soll der Nationalparkregion mehr Gewicht verleihen

Zu dieser Ankündigung passte auch ein Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung der Versammlung, die Hartmut Heck erläuterte. Demnach sollte eine Art „Lenkungsgruppe“ den künftigen Vorsitzenden unterstützen. Sechs Personen könnten dies sein – drei aus dem Landkreis Birkenfeld und je ein Mitglied aus den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und St. Wendel im Saarland. Die Besetzung orientiere sich an den Flächenanteilen der Kommunen am Nationalpark Hunsrück-Hochwald, erklärte Heck.

Warum ein solches neues Gremium? Die im Staatsvertrag zum Nationalpark verankerte kommunale Versammlung mit 33 Mitgliedern tage zweimal im Jahr. Meist höre man längere Vorträge zur Tätigkeit des Nationalparkamts, so Heck: „Von proaktiver Teilnahme ist man bislang weit entfernt.“ Dabei habe die Versammlung laut Staatsvertrag das Recht, selbst Initiativen zur Entwicklung des Parks und zur Regionalentwicklung einzubringen. Daran solle die neue Gruppe samt dem neuen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter arbeiten – „immer in enger Abstimmung mit dem Nationalparkamt“.

Dem Amtschef Egidi könne es sogar helfen, sagte Heck, wenn er seine Ideen in diesem Gremium „rückspiegeln“ könne und sie mit dieser Rückendeckung in Mainz vorstelle. „Die Region hat damit ein anderes Gewicht“, stellte Heck fest. „Nur wenn wir gemeinsam auftreten, haben wir auch die Chance, Dinge umzusetzen.“

Der Vorschlag stieß auf breite Zustimmung. „Das macht uns schlagkräftiger“, lobte der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald. Die Gruppe könne auf Themen eingehen, die in der großen Runde gar nicht „in der Tiefe“ zu besprechen seien. Auch Amtsleiter Egidi begrüßte die Idee: „Ich brauche so eine Art Think Tank“, sagte er, um Themen mit klaren Ansprechpartnern zu bearbeiten.