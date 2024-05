Kelten, Kultur und Natur Nationalparktor Otzenhausen zeigt Keltenausstellung

Erst seit November ist das Nationalparktor in Otzenhausen in Betrieb. Jetzt wird die Kultur der Kelten mit einer Ausstellung in den Kontext der Natur gestellt, in der sie ab 800 vor Christus aufblühte. Gleich zu Beginn kommen die Besucher an einer großen Videowand vorbei, die sie in die Szenerie von damals versetzt. Die Natur spielt die Hauptrolle. Erklärt wird: Die Region ist nach der letzten Eiszeit erst seit 10.000 Jahren eisfrei. Bär, Wolf oder die Wildkatze sind die Jäger. Vogelgezwitscher ist zu hören.