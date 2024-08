Techno-Festival im Hunsrück Anreisestopp bei Nature One betrifft nur Camper: Shuttledienst läuft normal weiter

Pydna · Bei der Nature One gibt es auch in diesem Jahr Probleme bei der Anreise. Der Zustand der Campingflächen ist aufgrund des Dauerregens so schlecht, dass der Veranstalter eine Hiobsbotschaft verkündet

02.08.2024 , 13:35 Uhr

Diese Besucher hatten noch Glück und konnten ihre Zelte bei Nature One aufschlagen. Am Freitag wurde die Anreise gestoppt. Foto: dpa/Thomas Frey

Von Rhein-Zeitung