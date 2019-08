Arbeit : Naturpark sucht Honorarkräfte

Hermeskeil (red) Der Naturpark Saar-Hunsrück e. V. sucht für die Durchführung von Bildungsprogrammen für Kinder- und Jugendgruppen und für natur- und kulturkundliche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene sowie für die Präsentation des Naturparks bei regionalen Märkten und Messen engagierte fachkundige Personen, beispielsweise Natur- und Landschaftsführer für die Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Durchführung der Programmangebote erfolgt überwiegend an den Naturpark-Informationszentren in Hermeskeil und Weiskirchen. Dabei geht es darum, durch das Erleben der Natur mit allen Sinnen eine emotionale Bindung zur Natur aufzubauen und dadurch zu einem eigenverantwortlichen, nachhaltigen Handeln anzuregen. Ferner werden z. B. fachkundige Naturpark-Führer für kulinarische Wildkräuterwanderungen sowie natur- und kulturkundliche Entdeckungstouren für Jung und Alt gesucht. Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen sowie in der Erwachsenenbildung sind von Vorteil.